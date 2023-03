Japan-Tag in Düsseldorf Rund 600.000 Menschen am Rheinufer erwartet

Rund 600.000 Menschen werden zum 20. Japan-Tag am 13. Mai in Düsseldorf erwartet. Dann geht es am Düsseldorfer Rheinufer traditionell um japanische Kultur, Kulinarik und Kunst, wie die Veranstalter bekannt gegeben haben. Die japanische Gemeinde in Düsseldorf gilt als zweitgrößte in Europa - hinter der in London.