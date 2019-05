Viele Cosplay-Fans : Tausende feiern den Japan-Tag in Düsseldorf

Düsseldorf Kaum hat der Japantag am Samstagmittag begonnen, wird es auch schon voll: Am Mannesmannufer flanieren tausende Menschen bei strahlendem Sonnenschein, darunter viele Manga-Fans und Cosplayer.

Kunst, Kultur und Kulinarik aus Japan haben am Samstag eine große Bühne in Düsseldorf. Es gibt viel zu sehen: Kinder im Kimono, Samurai und Bogenschützen. In diesem Jahr sind wieder besonders viele verkleidete junge Menschen unter den Besuchern. Sie sind Manga-Fans, die als Cosplayer in die Rolle der japanischen Comic-Helden schlüpfen.