Veranstaltungstipps : Düsseldorf feiert das Japan-Fest

Düsseldorf Das Fest der Freundschaft sorgt am Samstag, 25. Mai, für Japan-Flair an der Rheinuferpromenade. Das sind die wichtigsten Fakten:

Am Burgplatz Gleich drei Programmpunkte widmen sich der Kunst des Taiko-Trommelns. Um 15.20 Uhr beweisen die Taiko-Kids mit ihrem Auftritt, dass Musiker das Instrument bereits in jungen Jahren üben können. Die japanische Trommelgruppe Miyabi & Lion möchte ab 18.35 den Burgplatz mit ihrer Kunst begeistern. Wie effektvoll Taikotrommeln auch als Instrumente für einen Solo-Künstler sein können, belegt Takuya Taniguchi ab 20.50 Uhr am selben Ort.

Popkultur Manga- und Cosplay-Fans können auf dem gesamten Veranstaltungsgelände auf Erkundungstour gehen. Die „Japan Character Overseas Promotion Initiative“ stellt viele der in Japan sehr beliebten Maskottchen vor. Die Bühne für die Fans von J-Pop und Cosplay steht am Mannesmann­ufer. Dort werden Cosplay-Modenschauen- und Karaoke-Wettbewerbe veranstaltet. Im südlichsten Bereich des Geländes auf der Wiese vor dem Landtag finden sich weitere popkulturelle Angebote in direkter Nachbarschaft des Heerlagers der Samurai-Gruppe Takeda und der Bogenschützen.

In 90 Zelten Bis in die Abendstunden präsentieren sich zahlreiche Institutionen, Verkaufsstände und Gastronomen aus Düsseldorf, Europa und Japan in 90 Zelten entlang der Rheinuferpromenade. Dort können traditionelle Kleidung, Accessoires und Keramik erstanden sowie japanische Künste live ausprobiert werden - wie beispielsweise bei der Kimono-Anprobe, bei einem Japanisch-Schnupperkurs, dem Geschicklichkeitsspiel Kendama oder dem Brettspiel Go. Zahlreiche Informationsstände ermöglichen den Besuchern, sich ein Bild des Landes und seiner zahlreichen Facetten zu machen. So sind die beiden Präfekturen Chiba und Fukushima mit eigenen Info-Zelten am Rhein präsent. Es warten 70 Ausstellerzelte sowie zudem 20 Gastronomiezelte auf die Besucher und bieten Sushi & Co. für landestypische kulinarische Erlebnisse.