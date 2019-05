Musik, Speisen, Tanz, Cosplay, Feuerwerk : Das sind die Aktionen am Japan-Tag 2019 in Düsseldorf

Düsseldorf Das Fest der Freundschaft sorgt am Samstag, 25. Mai, zum 18. Mal für Japan-Flair am Rhein. Hier die wichtigsten Fakten aus dem Angebot auf der Düsseldorfer Rheinuferpromenade.

Die Eröffnung In diesem Jahr steht der Japan-Tag Düsseldorf im Zeichen der Partnerschaft Düsseldorfs mit der Präfektur Chiba. Die Partnerschaft soll direkt vor dem Beginn des Festes feierlich besiegelt werden. Die Eröffnung beginnt um 12.30 Uhr auf der Hauptbühne am Burgplatz. Thomas Geisel (Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf), Prof. Dr. Andreas Pinkwart (Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW), Toru Yamaguchi (Präsident des Japanischen Clubs), Masato Iso (japanischer Generalkonsul in Düsseldorf) sowie Kensaku Morita (Gouverneur der Präfektur Chiba) sprechen Grußworte. Im Anschluss eröffnen sie das Fest symbolisch mit dem gemeinsamen Anschlagen eines Sake-Fasses.

Auf der Bühne Der Nachmittag auf der Hauptbühne gehört mit den Vorführungen der Kindergärten und den musikalischen Auftritten der Japanischen Internationalen Schule ganz der jungen Generation. Die Herzen der Zuschauer erobern besonders die Kinder mit ihren Programmen stets im Sturm. Am Abend bestreiten die Mitglieder des Japanischen Clubs Düsseldorfs ein mehr als einstündiges Programm mit einer Koto-Gruppe, dem Sakura Damenchor und dem Männerchor des Clubs. Die gemeinsamen Auftritte der Chöre gehören zu den absoluten Klassikern des Bühnenprogramms.

Am Burgplatz Gleich drei Programmpunkte widmen sich der Kunst des Taiko-Trommelns. Um 15.20 Uhr beweisen die Taiko-Kids mit ihrem Auftritt, dass Musiker das Instrument bereits in jungen Jahren üben können. Die japanische Trommelgruppe Miyabi & Lion möchte ab 18.35 den Burgplatz mit ihrer Kunst begeistern. Wie effektvoll Taikotrommeln auch als Instrumente für einen Solo-Künstler sein können, belegt Takuya Taniguchi ab 20.50 Uhr am selben Ort.

Musik-Band Kurofune Der musikalische Top-Act des Japan-Tages ist die Band Kurofune, deren Name auf Deutsch „schwarze Schiffe“ bedeutet. Die zwei Frauen und drei Männer der Jazz-Band haben einen ganz eigenen Stil entwickelt, indem sie traditionelle japanische Musik mit Jazz-Elementen vermischen. Dabei kommt eine klassische Tsugaru-shamisen-Laute mit drei Saiten ebenso zum Einsatz wie moderne Instrumente. Das Lauteninstrument repräsentiert die traditionelle Musik aus dem Norden Japans, während der traditionelle Gesangsstil der Sängerin Anna Sato seinen Ursprung auf den Amami-Inseln im Süden Japans hat. Drei Alben hat die Band bereits veröffentlicht. Das Konzert beginnt gegen 21.40 Uhr.

In den 90 Zelten Bis in die Abendstunden präsentieren sich zahlreiche Institutionen, Verkaufsstände und Gastronomen aus Düsseldorf, Europa und Japan in 90 Zelten entlang der Rheinuferpromenade. Dort können traditionelle Kleidung, Accessoires und Keramik erstanden sowie japanische Künste live ausprobiert werden - bei der Kimono-Anprobe etwa, bei einem Japanisch-Schnupperkurs, dem Geschicklichkeitsspiel Kendama oder dem Brettspiel Go. Zahlreiche Informationsstände ermöglichen den Besuchern, sich ein Bild des Landes und seiner zahlreichen Facetten zu machen. So sind die beiden Präfekturen Chiba und Fukushima mit eigenen Info-Zelten am Rhein präsent. Es warten 70 Ausstellerzelte sowie zudem 20 Gastronomiezelte auf die Besucher und bieten Sushi & Co. für landestypische kulinarische Erlebnisse.

Popkultur Manga- und Cosplay-Fans können auf dem gesamten Veranstaltungsgelände auf Erkundungstour gehen. An der Straße „Reuterkaserne“ nördlich des Burgplatzes sollen unter anderem die Fans von Maskottchen auf ihre Kosten kommen. Die „Japan Character Overseas Promotion Initiative“ stellt viele in Japan sehr beliebten Maskottchen vor. Die Bühne für die Fans von J-Pop und Cosplay steht am Mannesmannufer. Dort findenr Cosplay-Modenschau- und Karaoke-Wettbewerb statt sowie erstmalig ein Tabi-Socken-Contest. Die traditionellen Tabi-Socken werden auch Zwei-Zehen-Socken genannt, da sie über einen abgeteilten großen Zeh verfügen. Im südlichsten Bereich des Geländes auf der Wiese vor dem Landtag finden sich weitere popkulturelle Angebote in direkter Nachbarschaft des Heerlagers der Samurai-Gruppe Takeda und der Bogenschützen.

Sportbühne und Bewegungspark für Kinder Der Bereich am Johannes-Rau-Platz ist traditionell die Heimat der Sportbühne und des Kinderprogramms. Auf der Sportbühne werden japanische Kampfkünste vorgestellt und Kinder können ihre Fähigkeiten in einem Klettergarten, beim Trampolinspringen und beim Sumo-Ringen ausprobieren.

Das Feuerwerk Ab 23 Uhr wird der Düsseldorfer Himmel über dem Rhein durch zahlreiche Feuerwerkseffekte erleuchtet. Das Motto des Aufsehen erregenden Spektakels lautet „Reise nach Japan“.

Mehr Infos Was sonst noch wichtig ist rund um das Event und das umfangreiche Rahmenprogramm finden Interessierte in der Programmbroschüre zum Japan-Tag. Im E-Paper-Format ist sie zum Download unter diesem Link verfügbar: www.duesseldorf-tourismus.de/epaper-japantag/. In gedruckter Form ist sie in den Tourist-Informationen sowie an zahlreichen anderen Stellen ab Ende April erhältlich. Weitere Informationen zum Japan-Tag finden Sie hier.

Wirtschaftstag Japan Die Website zum Japan-Tag bietet auch Informationen zum Wirtschaftstag Japan, der am Montag, 27. Mai, im Hotel InterContinental stattfindet. In diesem Jahr widmet er sich dem Thema „Künstliche Intelligenz und Imaging Technologie – entscheidende Faktoren für die Digitalisierung der Industrie“. Der Wirtschaftstag Japan ist fester Bestandteil des Japan-Tages und bietet vor dem Hintergrund des starken japanischen Firmenstandortes eine Plattform für den deutsch-japanischen Austausch. Weitere Informationen zum Wirtschaftstag Japan gibt es hier.