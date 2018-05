Schwerpunkt Japan Tag: Japan-Fans feiern am Rhein

Japanisches Flair in Düsseldorf: Der Japan-Tag wird wieder Hundertausende in die Stadt locken. Foto: Andreas Bretz

Düsseldorf In gut einer Woche werden zum Fest der Freundschaft mehr als 700.000 Besucher erwartet, ihnen wird vieles geboten.

DoKomi 45.000 Fans der japanischen Popkultur treffen sich bereits am Wochenende, 19. und 20. Mai, zur DoKomi in der Messe Düsseldorf und dem CCD Congress Center Düsseldorf.

Zur Eröffnung am Samstag, 26. Mai, erklingt auf der Bühne am Burgplatz Beethovens "Ode an die Freude" - vor 100 Jahren wurde sie erstmals in Japan aufgeführt und dort wird sie nun traditionell zum Jahresende gespielt. Höhepunkt des Japan-Tags ist das Feuerwerk um 23 Uhr - nach einer Umfrage der Düsseldorf Tourismus GmbH (DT) ist es einer der wichtigsten Gründe für Besucher, zum Japan-Tag zu kommen.