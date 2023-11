Online-Phänomen aus Düsseldorf Warum Kicktipp Kult ist

Wenn sich am Samstag nach einem Fortuna-Spiel zur Bundesliga-Konferenz alle auf ein Bier in der Stammkneipe von Janning Vygen versammeln, zückt mindestens jeder zweite ständig das Handy, um seine Tipp-Ergebnisse zu checken. Die App Kicktipp kennt so gut wie jeder Fußballfan; 2,2 Millionen aktive User sind es allein in Deutschland. Vygen hat das Tippspiel als Online-Plattform erfunden, so um 1995, da macht er aber kein großes Aufheben von. Er schaut lieber mit seinen Freunden zusammen Fußball, ist einer von ihnen – bodenständig nennt man so was wohl.