Jana, 39 Jahre jung, ungeküsst „Lasst uns entspannt sein, was Beziehungen angeht“

Als Jugendliche war Jana Crämer zu einer Party eingeladen. „Ich erinnere mich, wie sehr ich mich gefreut habe“, schreibt sie. Stundenlang habe sie damals aufgeregt vor dem Badezimmerspiegel gestanden, um ihre Locken in Form zu kneten und Small-Talk zu üben. Doch der Abend endete für sie in einem Desaster. Nach Demütigungen von Mitschülern erfand sie beim Spiel „Flaschendrehen“ eine Liebesbeziehung zu Tim, einem Jungen, mit dem sie manchmal „nachmittags abhing“. Später brach sie in Tränen aus, als eben dieser Tim sie mit ihrer Lüge konfrontierte – unter anderem mit den verachtungsvollen Worten: „Jana, ich spiele in einer ganz anderen Liga.“