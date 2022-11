Historie in Düsseldorf : Jan-Wellem-Brunnen wird saniert

Historie in Düsseldorf

Düsseldorf Die Fassade des Denkmals am Staufenplatz soll restauriert, das Jan-Wellem-Bild im Rundbogen der Mauer erneuert werden. Die Brunnenstube wurde dauerhaft durch neue Gittertore gesichert.

Der Jan-Wellem-Brunnen gehört zu den Denkmälern der Stadt, die gerne einmal in Vergessenheit geraten. Zum Glück gibt es den Förderkreis, der sich um den Erhalt der 1702 vom Kurfürsten errichteten und einst von zwei Eremiten bewachten Brunnenanlage am Hang des Grafenberger Waldes kümmert. Der hatte den drohenden Verfall schon vor mehr als 20 Jahren verhindert. Denn für die benachbarte Seniorenresidenz sollten an dem Standort ursprünglich tatsächlich Garagen entstehen.