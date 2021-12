Jahreswechsel und Corona : Düsseldorfer feiern Silvester in Restaurants und bei Konzerten

Düsseldorf Die Düsseldorfer Gastronomen hoffen auf viel Andrang zum Jahreswechsel. In der Tonhalle wurde derweil Beethovens 9. Symphonie gestrichen - für den Infektionsschutz.

Die Brasserie Stadthaus etwa ist für den Silvesterabend komplett ausgebucht, wie Chefin Barbara Oxenfort sagt. „Wir hatten noch ordentlich Anfragen, aber wir haben einfach nicht mehr Platz.“ Wie gehabt gilt in der Gastronomie auch laut neuer Verordnung die 2G-Regel, also Zutritt für Geimpfte und Genesene ist gestattet. Am Tisch darf die Maske abgenommen werden. Hygienespender stehen bereit. „Von Verunsicherung ist keine Spur, die Gäste sind gut informiert.“

„Die Gäste bleiben alle am Ball“, sagt Giuseppe Saitta, der in seinem Restaurant am Barbarossaplatz nur noch wenige Plätze offen hat. „Alles läuft sogar besser als geplant, denn viele Menschen bleiben hier und gehen an Silvester nun ins Restaurant.“ Auch aus der Perspektive des Vorsitzenden des Dehoga Nordrhein, der die Interessen von Gastronomie und Hotellerie vertritt, sagt Saitta: „Die Gäste fühlen sich in den Restaurants sicher, das konnten sie sich nun zwei Jahre lang bestätigen lassen.“