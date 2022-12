Jahresrückblick Das war Düsseldorf 2022 in Bildern

In der kühleren Jahreszeit freute sich Düsseldorf über einen Weihnachtsmarkt ohne Corona-Einschränkungen, allerdings wurde er dieses Jahr von anderen Ereignissen überschattet. Am 22. November fuhr ein 84-jähriger Autofahrer an der Königsallee, ganz in der Nähe des Marktes, mehrere Menschen an, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. Am 5. Dezember sorgte eine anonyme Bombendrohung dafür, dass der Weihnachtsmarkt für den Rest des Tages geschlossen werden musste; nach dem Täter wird weiterhin gefahndet.