Jahreshauptversammlung Awo Düsseldorf will sich weiterhin in Konflikten engagieren

Bei Gründung der AWO vor 103 Jahren waren Werte wie Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit wichtig. „Diese Werte waren damals so aktuell wie heute“, sagte OB Stephan Keller in seinem Grußwort. „Die AWO ist eine der tragenden sozialen Säulen in der Stadt. Die AWO hat in den Zeiten der Pandemie alles daran gesetzt, für die Menschen da zu sein. Da ist der Frühlingsempfang eine Gelegenheit, Danke zu sagen.“ Die AWO Düsseldorf ist ein politisch unabhängiger Mitgliederverband, allerdings mit einer gewissen Nähe zur Sozialdemokratie. Der Verband ist sozialpolitisch engagiert und als gemeinnütziger Anbieter sozialer Dienstleistungen für nahezu alle Bereiche des sozialen Lebens der Stadt von Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, Kinder- und Jugendhilfe, Senioren- und Behindertenhilfe bis zur Beratung und Hilfe für Menschen mit Migrationshintergrund Arbeitgeberin von 1.800 hauptamtlich Beschäftigten. In Düsseldorf betreibt die AWO 150 Einrichtungen von Kitas bis zu Seniorenzentren. Unterstützt von 700 Ehrenamtlichen. Und das die Angebote der AWO für das soziale Zusammenleben in der Stadt von großer Bedeutung sind, waren sich alle einig. „Besonders in Krisenzeiten sind wir der Garant dafür, dass wir friedlich zusammen leben können, Wir gehen in die Konfliktfelder hinein“, erläuterte AWO-Düsseldorf-Geschäftsführerin Marion Warden. „Bei uns steht der Mensch in jeder Lebenslage und -situation im Mittelpunkt.