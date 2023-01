Kommunalpolitik in Düsseldorf Von Dauerbrennern und ganz neuen Ideen

Die grüne Bezirksbürgermeisterin Maria Icking blickt noch weiter über den Tellerrand hinaus: „Erfreulicherweise startet die SWD in diesem Jahr endlich mit dem Bau der Sozialwohnungen an der Heyestraße 51-53. Und an der Hagener Straße werden wir zusammen mit der Wogedo das Richtfest feiern. Das sind weitere Hoffnungszeichen für die Heyestraße.“ Völlig ins Stocken geraten sei die beabsichtigte Umgestaltung der Unfallkasse an der Heyestraße in Wohnraum, so Rayermann. „Gerüchteweise hört man, dass der Eigentümer das Objekt nun am Markt offeriert. Hier sind Stadt und Politik gefordert, jedwede Form der Unterstützung für dringend benötigten Wohnraum zu gewähren.“



Wohnen Überschneidungen gibt es dabei natürlich zum Thema Wohnen. „Bezahlbarer Wohnraum ist längst kein Thema nur der sozial Schwachen mehr, auch der Mittelstand und Mitarbeiter in systemrelevanten Berufen wie Krankenschwestern oder Verkäuferinnen können sich kaum noch eine Wohnung in unserem Stadtbezirk leisten“, erklärt Thors Haedecke. Die SPD-Fraktion plane daher, eine Milieuschutzsatzung für den Gerresheimer Süden auf den Weg zu bringen. Die Linke Petra Müller-Gehl ergänzt: „Selbst preisgedämpfte Wohnungen mit zwölf bis 14 Euro Miete pro Quadratmeter sind für viele unbezahlbar.“ Es würden weitere geförderte Wohnungen aus der Bindung fallen, dafür müsse Ersatz geschaffen werden. „Und das müssen nicht immer große Bauprojekte und nicht immer Neubauten sein.“



Verkehr Eine Maßnahme, die Ende 2022 schnell noch umgesetzt wurde, hat für Ärger gesorgt: Die Einrichtung der Radstreifen auf der Torfbruchstraße inklusive der Streichung je einer Spur für den Geradeausverkehr an der Ampel Dreherstraße, das hat zu massiven Staus geführt, in denen auch der Bus steht. „Das ist weder für den ÖPNV noch für die Umwelt ein Gewinn. Die zweite Geradeausspur an der Ampel muss deshalb dringend wieder für den Kfz-Verkehr frei gegeben werden“, fordert Kiel und erhält dabei Rückendeckung von Rayermann: „Das ist ein neues Schikanemonster der Stadt, das ohne Not selbst geschaffen wurde. Dieser Versuch gehört sofort beendet.“