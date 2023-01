Kommunalpolitik in Düsseldorf Von Dauerbrennern und ganz neuen Ideen

Völlig ins Stocken geraten sei die beabsichtigte Umgestaltung der Unfallkasse an der Heyestraße in Wohnraum, so Rayermann. „Gerüchteweise hört man, dass der Eigentümer das Objekt nun am Markt offeriert. Hier sind Stadt und Politik gefordert, jedwede Form der Unterstützung für dringend benötigten Wohnraum zu gewähren.“