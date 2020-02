Karneval in Düsseldorf : Jacques Tilly baut Wagen zum Terrorakt in Hanau

Düsseldorf 13 Mottowagen sind geplant – und nach der „Düsseldorf-Diät“ 2019 ist die Landeshauptstadt wieder als Motiv im Zoch dabei.

Jacques Tilly hat in den vergangenen Jahren mehrfach Mottowagen gebaut, die Terroranschläge reflektierten. Die Mörderbanden des IS wurden im Düsseldorfer Rosenmontagszug gebrandmarkt, der Anschlag in Paris auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo fand sich umgehend auf einem Wagen wieder. „Satire kann man nicht töten“ lautete die Antwort eines Opfers, das seinem Mörder davonläuft. Jetzt befasst sich Tilly mit dem Terrorakt von Hanau. Erste Entwürfe hat der Wagenbauer bereits im Kopf. Etwas sagen, so kurz nach der Tat, vermag er dazu nicht. Es wäre der 13. Mottowagen im Rosenmontagszug.

Betrachtet man die politische Großwetterlage, ist die Ausgangssituation für Tilly diesmal anders als in den Vorjahren. Da dominierten die Auslandsthemen: Terror, Trump, die Rechtspopulisten wie Salvini und Orban, der Brexit. „Bundeskanzlerin Merkel hatte das Land in einen Tiefschlaf versetzt.“ Jetzt rückt die Innenpolitik wieder stärker in den Fokus. Die Wahlen eines Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD in Thüringen sei eine Einbruchstelle des Rechtsextremismus in das bürgerliche Lager gewesen. Während allerorten von einem „Dammbruch“ gesprochen wurde, ist der Vorgang für Tilly eine Kernschmelze. „Das kommt der Bedeutung dieser Kollaboration näher.“ Er sei erschreckt gewesen wie alle, habe es dann jedoch als beruhigend empfunden, dass ein Aufschrei durch die Republik gegangen sei. Die Rechtspopulisten hat der Kreative auch jetzt auf dem Kieker. „Sie tun so, als würden sie für das Volk sprechen. Das Gegenteil ist der Fall.“ Deswegen freue er sich auf Rosenmontag, wo das Volk über Leute wie Björn Höcke, der Deutschland in Anlehnung an den NS-Jargon 1000 Jahre Zukunft wünschte, lachen könne. Die AfD nennt Tilly „eine in weiten Teilen rechtsextreme Partei“. Man dürfe nicht auf die Selbstetikettierung dieser Partei hereinfallen, die sich bürgerlich-konservativ nenne. „Das ist sie so wenig, wie die DDR eine demokratische Republik war oder die Prawda die Wahrheit berichtet hat.“