Facebook-User filmte Brand : Italienisches Restaurant „Lerose“ in Gerresheim nach Brand komplett zerstört

Italienisches Restaurant „Lerose“ in Gerresheim nach Brand komplett zerstört

Düsseldorf Das italienische Restaurant „Lerose“ in Düsseldorf-Gerresheim ist bei einem Brand völlig zerstört worden. Der Schaden liegt bei etwa 250.000 Euro.

Nach einem Feuer in der Mittagszeit ist das Restaurant „Lerose“ in Düsseldorf-Gerresheim völlig zerstört worden. Zwei Einsatzkräfte seien bei der Bekämpfung des Brandes am Samstag verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Schaden liege bei etwa 250.000 Euro. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.