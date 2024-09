Dolce Vita in Düsseldorf Mitte September Drei Tage italienische Lebensart am Tonhallenufer

Es gibt ja ganz schön viele Italiener, die in Düsseldorf leben, fast 8000, und die wohnen ganz bestimmt nicht alle nur in Gerresheim. Auch die vielen italienischen Restaurants in der Stadt zeugen von einem Hauch Dolce Vita. Die Zahl der Franzosen und auch die der Japaner kann da nicht mithalten. Dennoch gibt es einen Japan-Tag und ein Frankreich-Fest in Düsseldorf, was natürlich auch mit der jeweils ganz bestimmten Lebensart zusammenhängt. Für Italien gab es bislang jedenfalls nichts derart.