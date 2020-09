Krankenversorgung in Düsseldorf : IT-Probleme an Uniklinik haben gravierende Folgen

Haupteingang zum Universitätsklinikum Düsseldorf Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Computersabotage laufen weiter. Das Krankenhaus behandelt momentan deutlich weniger Patienten und wird nicht von Krankenwagen angefahren.

Auch eine knappe Woche nach dem IT-Ausfall an der Universitätsklinik Düsseldorf ist das Krankenhaus weiter von der Notfallversorgung abgemeldet. Das bedeutet, dass es nach wie vor nicht von Rettungswagen angefahren wird. Zahlreiche Operationen und Behandlungen fallen aus. Die Zentralstelle für Cybercrime ermittelt weiterhin gegen unbekannt wegen des Verdachts der Computersabotage, Staatsanwalt Christoph Hebbecker nennt darüber hinaus keinerlei Details zu den Ermittlungen oder möglichen Hintergründen.

Am vergangenen Donnerstag war die IT ausgefallen. Zu Beginn hatte auch die Telefonanlage nicht funktioniert, dieses Problem war jedoch schnell behoben worden. An den weiteren Problemen wird hingegen nach wie vor gearbeitet. „IT-Experten von intern und extern arbeiten unablässig an einer Behebung des Ausfalls“, heißt es auf der Webseite des Klinikums.

Die Uniklinik versorgt aktuell noch rund 500 Patienten stationär, das sind etwa halb so viele wie normalerweise, wie Sprecher Tobias Pott am Mittwoch auf Anfrage erklärte. Statt der üblichen 70 bis 120 Operationen an einem Werktag würden aktuell nur etwa zehn bis 15 Operationen durchgeführt. In der Zentralen Notaufnahme werden nur noch etwa 30 statt 120 bis 140 Personen täglich versorgt. Auch in den anderen Notfallambulanzen gibt es deutlich weniger Patienten.

„Wir bitten Patientinnen und Patienten mit Terminen bei uns, sich mit der jeweiligen Klinik, Ambulanz oder Abteilung in Verbindung zu setzen“, sagt Kliniksprecher Tobias Pott. „Dann wird geklärt, ob ein Termin verschoben wird, der Patient an ein anderes Krankenhaus verwiesen wird, oder die Behandlung hier stattfinden kann.“ Das betreffe beispielsweise Spezialbehandlungen, die nur in der Uniklinik durchgeführt werden können, oder Behandlungen, für die der IT-Ausfall unerheblich ist.

Das Krankenhaus betont, dass die stationär aufgenommenen Personen trotz des IT-Ausfalls „adäquat weiterversorgt“ würden. Auch Röntgengeräte und andere Maschinen seien nutzbar, nur nicht ins Gesamtsystem eingebunden. Auf diese Weise sei jedoch das übliche Patientenaufkommen nicht zu bewältigen. „Wir danken den umliegenden Krankenhäusern für den Einsatz in dieser herausfordernden Situation und unseren Mitarbeitern dafür, dass sie trotz der Umstände die Patienten so exzellent versorgen“, so der Sprecher.

Er zeigte sich zuversichtlich, dass man die Systeme Schritt für Schritt wieder in Betrieb nehmen und dann die Einschränkungen in der Versorgung wieder zurücknehmen könne. „Auch haben wir keine Hinweise, dass Daten unwiederbringlich zerstört wurden, was für ein Krankenhaus immer sehr wichtig ist.“