Bundesrat stoppt Gesetzesänderung : Sind die Düsseldorfer Umweltspuren bald nicht mehr für Fahrgemeinschaften freigegeben?

Autos mit drei oder mehr Insassen dürfen die Düsseldorfer Umweltspuren befahren. Der Bundesrat hat nun abgelehnt, dass aus dem Versuch eine dauerhafte Regelung werden kann. Damit droht der Idee ein baldiges Ende.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

( Die Düsseldorfer Umweltspur hat bundespolitisch eine schwere Schlappe erlitten – und kann in ihrer heutigen Form offenbar keine Dauerlösung werden. Die Länderkammer in Berlin hat jetzt den Vorschlag von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) abgelehnt, eine Freigabe von Busspuren für Fahrgemeinschaften in der Straßenverkehrsordnung zu verankern. Genau dieses Projekt wird mit den Düsseldorfer Umweltspuren derzeit erprobt, die Stadt hat dafür vom NRW-Verkehrsministerium eine Sondergenehmigung erhalten. Die Umweltspuren sind rechtlich gesehen Busspuren mit Sonderfreigaben für Fahrräder, Taxis, E-Fahrzeuge und inzwischen auch Fahrgemeinschaften mit drei oder mehr Insassen.