Am Mörsenbroicher Ei in Düsseldorf Ist der neue 149-Meter-Turm nun doch zu hoch?

Am Mörsenbroicher Ei steht mit dem fast 125 Meter großen Arag-Tower das höchste Hochhaus der Stadt. Die Centrum-Gruppe will nur wenige Meter entfernt an der Münsterstraße die neue Nummer eins der Hochhäuser schaffen. Auf dem Areal des ehemaligen Renaissance-Hotels soll es zwei Türme auf einem breiten Sockel geben, sie sollen 149 und 70 Meter hoch sein. Der Entwurf des Teams aus Kadawittfeldarchitektur und Greenbox Landschaftsarchitekten setzte sich im Wettbewerb durch. Jetzt soll die Bürgerbeteiligung starten, gleichzeitig stehen beim Sieger noch zentrale Punkte zur Debatte. Es geht neben einer Konkretisierung des Grünkonzepts um die Frage, ob der große Turm wirklich 149 Meter hoch werden soll oder vielleicht auch 125 Meter ausreichen.