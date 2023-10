Krieg in Israel Kreis der Düsseldorfer Muslime verurteilt Gewalt gegen Zivilisten

Der Kreis der Düsseldorfer Muslime (KDDM) reagiert auf den Krieg in Israel vor allem mit Blick auf das Leid der Zivilbevölkerung. „Als KDDM verurteilen wir Ermordungen, Entführungen und Misshandlungen von Zivilisten, insbesondere von Kindern, Senioren und Frauen sowie Kollektivbestrafungen der Zivilbevölkerung auf Schärfste“, heißt es in einer Mitteilung. Es sei von größter Bedeutung, dass die Rechte und das Wohlergehen der Zivilbevölkerung geschützt und dass alle Maßnahmen ergriffen würden, um den Schutz von Zivilisten zu gewährleisten. „Wir appellieren an alle Konfliktparteien, internationales Recht zu respektieren und sich für die Verhinderung weiteren Leids einzusetzen.“