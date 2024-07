Terrorprozess vor dem OLG Düsseldorfer soll Anschläge in Deutschland geplant haben

Die sieben Männer wurden am 6. Juli 2023 festgenommen, seitdem sitzt die Gruppe in Untersuchungshaft. Eine der Angeklagten war zuletzt in Düsseldorf wohnhaft. Die übrigen hatten ihren Wohnsitz bei ihrer Verhaftung ebenfalls in Nordrhein-Westfalen, darunter beispielsweise in Gelsenkirchen, Ennepetal oder Warendorf. Einen konkreten Anschlagsplan habe es beim Zugriff der Strafverfolgungsbehörden noch nicht gegeben. Für die Hauptverhandlung hat das Gericht 45 Verhandlungstage angesetzt, die bis in den Februar 2025 hinein reichen. Für alle Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.