Privatschule in Düsseldorf : ISD darf ihr Grundstück beleihen, um sich finanziell zu stabilisieren

Düsseldorf Internationale Schule soll sich mit Kredit finanzieren können. An das Land müssen Zuschüsse in Millionenhöhe zurückgezahlt werden.

(ujr) Die Internationale Schule Düsseldorf (ISD) in Kaiserswerth darf ihr Grundstück beleihen, um ihre finanzielle Situation weiter zu stabilisieren. Der Ältestenrat des Stadtrates, der in der Corona-Krise wichtige Entscheidungen trifft, stimmte dem zu. Das Grundstück der Schule an der Niederrheinstraße gehört der Stadt, es ist in Erbpacht an die ISD abgegeben. Da die Aufbauten elf Millionen Euro wert sind und an die Stadt als Bürgen fallen würden, wenn der Kredit nicht mehr bedient werden kann, stimmten die Politiker zu. Die Stadt würde in diesem Fall dort selbst eine Schule einrichten.