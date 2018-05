Düsseldorf: Irritation um Leitsysteme für Sehbehinderte

Düsseldorf Die CDU will eine Kampagne starten. Das möchten andere auch. Trotzdem gab es gestern Streit.

Mit der Kampagne im Vorfeld des Tages des Weißen Stocks am 15. Oktober will die CDU erreichen, dass so genannte taktile Leitsysteme, also Markierungen, die stark Sehbehinderten die Fortbewegung in der Stadt überhaupt erst ermöglichen, nicht mehr von Autos, Rädern, Tischen und Stühlen verstellt werden. So soll der Ordnungsdienst Anhänger mit dem Kampagnen-Logo und dem Hinweis auf eine Internetseite an diesen Hindernissen befestigen.