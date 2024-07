Internationale Polizisten in der EM-Schaltzentrale Guardia Civil und Gendarmerie auf Streife in Düsseldorf

Die französische Gendarmerie konnte man bestens an ihren Hüten erkennen, schmal und spitz zulaufend. Die spanische Guardia Civil trägt grüne Uniformen. Und am Samstag könnten auch englische Polizisten in ihren schwarz-weißen Uniformen mit Krawatte in Düsseldorf zu sehen sein. Zur Fußball-Europameisterschaft kommen nicht nur Tausende Fans zu den Spielstätten, sondern auch Polizeikräfte aus ganz Europa.