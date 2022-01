Inzidenz bei über 1000 : Düsseldorf arbeitet Meldestau bei Corona-Zahlen ab

Ein Schild in der Flinger Straße ruft in Düsseldorfer Platt zum Corona-Test auf (Archivbild). Foto: dpa/Oliver Auster

Düsseldorf Die Zahl der gemeldeten Corona-Infizierten in Düsseldorf ist am Wochenende sprunghaft gestiegen. Das sagt aber wenig über das aktuelle Geschehen aus. Das Gesundheitsamt musste wegen eines Softwarefehlers nacharbeiten.

Die Zahl der Corona-Fälle in Düsseldorf ist nach oben geschnellt – allerdings sagt das wenig über das aktuelle Infektionsgeschehen am Wochenende aus. Wie angekündigt hat das Gesundheitsamt in den letzten Tagen den Meldestau abgearbeitet, der durch einen Softwarefehler entstanden war. Mit einer Inzidenz von 1070 lag die Landeshauptstadt am Sonntag nur noch etwas unter dem Bundesschnitt von 1127,7. Anfang der Woche hatte die Inzidenz wegen des technischen Fehlers bei nur 300 gelegen.