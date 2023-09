Sportfestival in Düsseldorf Prinz Harry und Meghan jubeln gemeinsam bei den Invictus Games

Düsseldorf · Am Mittwoch zeigten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan erstmals bei den Invictus Games gemeinsam in der Öffentlichkeit. Die Fans in Düsseldorf begeisterte das.

13.09.2023, 15:11 Uhr

Invictus Games - Meghan ist in Düsseldorf angekommen 25 Bilder Foto: AFP/ODD ANDERSEN

Von Marie Bockholt

Rund eine Stunde lang brachten Prinz Harry und Herzogin Meghan am Mittwochvormittag royalen Glamour in die Düsseldorfer Arena. Der Sohn des britischen Königs und seine Ehefrau waren Zuschauer bei einem Wettbewerb im Rollstuhl-Basketball. Hier geht es zur Bilderstrecke: Invictus Games - Meghan ist in Düsseldorf angekommen