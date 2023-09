Fotos Invictus Games Düsseldorf - die schönsten Bilder

Mit den Invictus Games hat Harry etwas geschaffen, was kriegsversehrten Soldatinnen und Soldaten und neuerdings auch Polizisten und Feuerwehrleuten viel bedeutet. Auf dem Gelände in Stockum ist die von diesem Ereignis ausgehende Energie deutlich zu spüren. Einerseits hat das etwas von einem großen Sportturnier. Aber Medaillen und Siegertreppchen sind hier unwichtig. Es geht darum, über den Sport zurück ins Leben zu finden. Es geht um das Wir-Gefühl. Das sieht man auch den Fotos in dieser Strecke, die wir kommentarlos für sich selbst sprechen lassen.