Auftritt im Sportstudio Prinz Harry will mit Invictus Games inspirieren und scherzt über Bundestrainer-Posten

„Kameradschaft, darum geht es. Dass wir gesehen werden, dass wir nicht vergessen werden“, sagt Soldat Niemeyer. „Wir sollten nicht vergessen, was jeder Einzelne von uns geleistet hat, was aber auch vor allem zu Hause geleistet wird. Mein Dank geht vor allem an meine Frau und Kinder“, sagt er bewegt und mit Tränen in den Augen. Er betont, dass man eben nicht alle Verletzung sehen kann. Daher sei es so wichtig, dass der Fokus auch auf den psychischen Folgen liegt.

Vor allem im Bereich der Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) gebe es in Deutschland große Fortschritte, sagt Pistorius. Es gehe in der Betreuung der Soldatinnen und Soldaten aber auch darum, was hilft. Sport sei dabei ein wichtiger Faktor. Aber nicht alles sei für jeden sinnvoll. Daher schaue man ganz genau, was wirklich dem Einzelnen bei der Genesung helfe.