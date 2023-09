Invicuts Games in Düsseldorf „So lange ich atme, werde ich kämpfen“

Für die Ukrainerin Yuliia „Taira“ Paievska sind die diesjährigen Invictus Games ganz besondere: Im vergangenen Jahr in Den Haag konnte sie nicht an den Spielen teilnehmen, denn als russische Kriegsgefangene blieb ihr die Teilnahme verwehrt. An ihrer Stelle startete ihre 19-jährige Tochter Anna-Sofia Puzanova.