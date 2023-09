Wo findet was statt? So sieht das Gelände der Invictus Games in Düsseldorf aus

Düsseldorf · Etwa 500 Athleten treten bei den Invictus Games in Düsseldorf in zehn Sportarten gegeneinander an. Erstmals überhaupt wird das Sportfestival in Deutschland ausgetragen – rund um die Merkur Spiel-Arena. Wir zeigen, was wo stattfindet.

10.09.2023, 10:00 Uhr

29 Bilder Das sind die Sportarten der Invictus Games Düsseldorf 2023 29 Bilder Foto: Invictus Games Foundation

Von Marie Bockholt