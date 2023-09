Fazit zur Großveranstaltung in Düsseldorf Was von den Invictus Games bleibt

Eine Woche lang haben die Invictus Games in Düsseldorf weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Initiator Prinz Harry war während des Events in der Landeshauptstadt, Verteidigungsminister Boris Pistorius ebenso. Am Samstag endete das Sportfestival, an dem kriegsversehrte Soldaten und Mitarbeiter von Polizei sowie Feuerwehr teilnahmen. Mehr als 500 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer aus 21 Nationen hatten um 666 Medaillen in 229 Wettbewerben gekämpft. Mit mehr als 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauern seien die eigenen Erwartungen deutlich übertroffen worden, teilte das Projektteam am Sonntag mit.