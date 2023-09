Prinz feiert Geburtstag in Düsseldorf Happy Birthday, Harry!

Ein Rollstuhl-Basketball-Spiel bei den Invictus Games in der Arena Anfang dieser Woche: England trifft auf die Ukraine. Die Zuschauerränge sind durchschnittlich gefüllt, die Stimmung ist bestens, das Publikum feuert seine Teams an. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit passiert es: Plötzlich läuft der britische Prinz Harry, leger gekleidet mit blauem Polo und Jeans, mit Begleitern am Spielfeld entlang, nimmt in der vierten Reihe Platz. Die Begegnung wird nicht unterbrochen, es gibt keine Durchsage; viele Zuschauer auf der öffentlichen Tribüne gegenüber bemerken gar nicht, dass der Royal nun mit ihnen zusammen das Geschehen verfolgt.