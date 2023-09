Invictus Games 2023 Herzogin Meghan ist offenbar in Düsseldorf gelandet

Herzogin Meghan landete laut einem Bericht der „Bild“ am Dienstagnachmittag am Düsseldorfer Flughafen. Ihr Mann Prinz Harry war bereits am Freitag in Düsseldorf angekommen, am Samstag wurde er im Rathaus empfangen und war abends Teil der Eröffnungsshow der Invictus Games. Prinz Harry soll im Luxushotel Hyatt Regency Düsseldorf im Medienhafen übernachten und sich die ganze Woche in Düsseldorf aufhalten.