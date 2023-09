Invictus Games 2023 Wo Besucher Rollstuhl-Basketball testen

Essen und Trinken Aufgebaut sind im Invictus Village einige Stände und Trucks, an denen Besucher sich stärken können. So gibt es Softdrinks und alkoholische Getränke. Die Auswahl an Speisen reicht von gebratenen Nudeln über Pizza, Falafel und Pommes bis hin zu Burgern. An letzterem Stand ist die Schlange besonders lang, in der Mittagssonne standen Wartende am Dienstag teilweise eine gute halbe Stunde an. Preislich gesehen ist das Essen vor Ort nicht ganz günstig, so kosten die Burger etwa neun Euro, gebratene Nudeln acht Euro. Dafür sind die Portionen groß. Als süße Speise werden unter anderem Crêpes angeboten (ab vier Euro mit Zimt und Zucker). Proviant zum Selbstverzehr darf ebenfalls mit auf das Invictus Games-Gelände gebracht werden. Vor der Bühne im Invictus Village gibt es einige Tische und Sitzgelegenheiten.