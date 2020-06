Wettkämpfe für verletzte Soldaten : Invictus Games in Düsseldorf auf 2023 verschoben

Invictus Games in Düsseldorf auf 2023 verschoben

Düsseldorf Die ursprünglich für den Sommer 2022 in Düsseldorf geplanten Invictus Games werden um ein Jahr verschoben. Die 2020er-Wettkämpfe in Den Haag mussten wegen der Corona-Krise ebenfalls verschoben werden.

Mit der Verschiebung der Spiele in Düsseldorf auf das Jahr 2022 soll der Zweijahresrhythmus der Wettkämpfe beibehalten werden.

Damit reagiere Deutschland in enger Abstimmung mit der Invictus Games Foundation auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie, teilte die Stadt Düsseldorf am Dienstag mit. Diese verhindert eine Durchführung der für dieses Jahr geplanten Spiele in Den Haag, die nun ein Jahr später (2021) stattfinden werden.