Paralympischer Wettbewerb : Israel nimmt 2023 an den Invictus Games in Düsseldorf teil

Israel nimmt 2023 an den Invictus Games in Düsseldorf teil

Düsseldorf Bislang haben 21 Länder angekündigt, verwundete oder erkrankte Soldaten zu den Incivtus Games im kommenden Jahr nach Düsseldorf zu entsenden. Warum der Wettbewerb, zu dem bis zu 100.000 Zuschauer kommen könnten, wichtig ist.

Das Interesse an den Invictus Games , einem paralympischen Wettbewerb für im Einsatz verletzte Soldaten, nimmt zu. Mit Israel und Kolumbien haben weitere Staaten ihre Teilnahme an den Spielen, die im September 2023 in Düsseldorf stattfinden, angekündigt. Damit erhöht sich die Zahl der Länder, die zum Kreis der bereits bestätigten Nationen gehören, auf 21.

Ausgetragen wird der 2014 erstmals veranstaltete Wettbewerb für an Seele und Körper verwundete Veteranen in der Arena in Stockum unter dem Motto „A home for respect“. Ins Leben gerufen wurden die „Spiele der Unbesiegten“ (so die deutsche Übersetzung) von Harry, dem Enkel der britischen Königin Elisabeth. Er zählt auch zu den Stammgästen der Veranstaltung.