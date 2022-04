Sportwettkampf in Düsseldorf : Keller und Strack-Zimmermann freuen sich auf Invictus Games

Sportwettkampf in Düsseldorf

Oberbürgermeister Stephan Keller (l.) traf auf Prinz Harry. Foto: Stadt Düsseldorf/)Paul C. Strobel/Stadt Düsseldorf/Paul C. Strobel

Düsseldorf Unter der Schirmherrschaft von Prinz Harry findet 2023 der Sportwettkampf für im Kampf verletzte Soldatinnen und Soldaten in Düsseldorf statt. Jetzt besuchten Vertreter der Stadt den diesjährigen Wettkampf in Den Haag.

(nic) Oberbürgermeisterin Stephan Keller (CDU) und die Düsseldorfer Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) haben am Freitag die Invictus Games in Den Haag besucht. Beide betonten ihre Vorfreude auf die nächste Ausgabe der Spiele: Der paralympische Wettbewerb für im Einsatz verletzte Soldatinnen und Soldaten findet im September 2023 in Düsseldorf statt. Wettkämpfer aus mehr als 20 Ländern werden dazu erwartet.