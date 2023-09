Großveranstaltung in Düsseldorf Invictus Games - so kommt man an die Tickets

Düsseldorf · In wenigen Wochen finden die von Prinz Harry initiierten Invictus Games, die Sport-Wettkämpfe für kriegsversehrte Soldaten, in Düsseldorf statt. Es werden Tausende Besucher erwartet. Was man zu den Tickets wissen muss.

02.09.2023, 12:51 Uhr