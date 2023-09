Abschluss der Invictus Games 2023 in Düsseldorf „Vielen Dank an alle Düsseldorfer“ - Prinz Harry bedankt sich auf Deutsch

Auf der Bühne interviewte Hadnet Tesfai kurze Zeit später Anna-Sofia. Sie ist die Tochter der ukrainischen Athletin Yuliia „Taira“ Paievska. Die freiwillige Sanitäterin und ehemalige Soldatin engagierte sich in einem Militärkrankenhaus in Mariupol, wo sie verwundeten Menschen half. Als russische Kriegsgefangene blieb ihr die Teilnahme an den Spielen in Den Haag 2022 verwehrt. In Düsseldorf konnte sie nun im Bogenschießen und Schwimmen antreten.