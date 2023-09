Sport in Düsseldorf Mehr als 60.000 Zuschauer bei den Invictus Games

Das Sportevent für kriegsversehrte Soldaten und Mitarbeiter von Blaulicht-Organisationen war mit der Eröffnungsshow am Samstagabend gestartet. Die Athleten traten erstmals am Sonntag zu den Wettkämpfen an. Am kommenden Samstag, 16. September, enden die Invictus Games in Düsseldorf. Während Besucher vormittags noch kostenfrei beim Bogenschießen zuschauen können, beginnt um 20 Uhr die Abschlussshow. Zum Programm gehören Reden von Initiator Prinz Harry und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Außerdem tritt die Sängerin Rita Ora auf.