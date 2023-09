Invictus Games 2023 Weltstar Macklemore eröffnet die Invictus Games

Rap-Superstar Macklemore wird die Invictus Games am 9. September in der Merkur Spiel-Arena eröffnen, die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer werden dabei einmarschieren. Unter dem Motto „A Home for Respect“ wird das von Bundeswehr und Stadt Düsseldorf getragene Projekt bis zum 16. September veranstaltet.