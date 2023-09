Sportfestival an der Arena Das ist das Gelände der Invictus Games in Düsseldorf

Düsseldorf Die Merkur-Spiel-Arena wird für die Invictus Games aufwendig umgebaut. Wo sonst die Fußballspieler von Fortuna Düsseldorf antreten, wird unter anderem eine große Bühne als „Herzstück“ des Sportfestivals für kriegsversehrte Soldaten stehen. Auf dieser tritt bei der Eröffnungsfeier am Samstag, 9. September, der US-amerikanische Rap-Superstar Macklemore auf. Zur Abschiedsshow am Samstag, 16. September, gibt die britische Sängerin Rita Ora ein Konzert. Auf der Bühne finden auch die Wettbewerbe im Bankdrücken statt. Ebenfalls in der Arena auf einem Center Court und einem extra angelegten Feld treten die Athleten in folgenden Sportarten an: Sitzvolleyball, Rollstuhl-Basketball und Rollstuhl-Rugby. Außerdem werden auch die Wettbewerbe im Tischtennis und Indoor-Rudern in der Arena ausgetragen. Eine Übersicht über das koplette Sportprogramm gibt es hier.