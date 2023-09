Meinung zu den Invictus Games Feiert die Kämpfer, nicht den Krieg!

Niemand möchte Krieg. Von dieser Wahrheit (es mag Ausnahmen geben) darf man ausgehen in unserem Land. Viele von uns haben ihn nie kennengelernt und sind dafür dankbar, und diejenigen, die Bombenhagel und Luftalarm erleben mussten, die um Freunde und Verwandte weinten, wollen all das nie wieder erleben. So ist durchaus zu verstehen, was diejenigen bewegt, die Friedenstauben auf Transparente malen und jeder Kriegshandlung eine Absage erteilen. Und wer weiß: Ohne das Geschehen in der Ukraine würden die Invictus Games womöglich skeptischer betrachtet, weniger bedingungslos willkommen geheißen von Politikern im ganzen Land und der Stadtgesellschaft in Düsseldorf.