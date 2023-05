Freizeit in Düsseldorf Kostenlose Tickets für die Invictus Games

Die Spiele gehen auf eine Initiative von Prinz Harry, Duke of Sussex, zurück. Dabei geht es explizit nicht um Konkurrenz zwischen den Athleten, sondern um Teamgeist und Lebenswillen. „Die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer werden dafür gefeiert, dass sie sich trotz großer Herausforderungen ins Leben zurückgekämpft und neue Perspektiven geschaffen haben“, so die Mitteilung. Die bisher letzten Spiele waren im niederländischen Den Haag, in diesem Jahr finden sie erstmals in Deutschland statt. Prinz Harry war bereits zu einem Vorbereitungs-Event in Düsseldorf und wird auch zu den Spielen im September wieder erwartet.