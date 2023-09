Invictus Games 2023 in Düsseldorf „Es werden wunderbare Spiele“

Militär- und Zivilgesellschaft näher aneinanderrücken lassen, verwundeten Soldaten bei der Rehabilitation unterstützen und ihren Einsatz sichtbar machen: Mit diesen Zielen beginnen an diesem Samstag Kostenpflichtiger Inhalt die Invictus Games 2023 in Düsseldorf. „Es geht um die Wertschätzung für die Soldaten, die einen hohen Preis für ihr Engagement gezahlt haben“, sagte die Parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium Siemtje Möller am Mittag bei einem Pressetermin in der Düsseldorfer Arena.