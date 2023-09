Invictus Games 2023 in Düsseldorf Demonstranten protestieren gegen „Normalisierung von Krieg“

Während Fans am Samstagmittag vor dem Rathaus auf das Eintreffen des britischen Prinzen Harry warteten, hatten sich nur wenige Meter weiter Demonstranten postiert. Unter dem Motto „Kein Werben fürs Sterben“ protestierte das Bündnis aus Kriegsgegnern, zivilgesellschaftlichen und linken Gruppen gegen die Invictus Games, die am Samstagabend feierlich in der Merkur Spiel-Arena eröffnet werden.