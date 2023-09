Großveranstaltung in Düsseldorf „Ich bin ein Düsseldorfer“, sagt der Prinz

„Der Tag, auf den wir alle gewartet haben, ist endlich da“, sagte Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU), der für seine Begrüßungsrede viel Applaus bekam. „Freude und Vorfreude haben unsere Stadt in den vergangenen Tagen geprägt“, sagte er: Überall seien die Teamfarben und die Flaggen der Teilnehmernationen sichtbar. „Wir sind eine beschwingte und weltoffene Stadt“, sagte Keller: Er hoffe, dass die Teilnehmer hier ein Stück Heimat fänden und Düsseldorf freundlich in Erinnerung behalten. „Wir werden Sie in den kommenden Tagen wieder an ihre Grenzen gehen sehen“, so der Oberbürgermeister: Das geschehe in dem Wissen, dass sie schon weitaus größere Herausforderungen gemeistert hätten.