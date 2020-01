Stadtplanung im Zentrum : Investor wirbt für seine geplanten Mikroappartements

Düsseldorf An der Sternstraße sollen auf dem Areal alter Bürohäuser Wohnungen und Mikroappartements entstehen. Die Politik hat sich den Plänen gegenüber bislang aber kritisch gezeigt.

Vor der Abstimmung über die geplanten Mikroappartements an der Sternstraße an diesem Freitag appelliert der Investor an die Bezirksvertretung 1, dem Projekt zuzustimmen. John Bothe will dort mit seinem Unternehmen Silberlake Real Estate 46 Wohnungen und Mikroappartements bauen – also Kleinstwohnungen, die möbliert vermietet werden. Die Politiker hatten sich bei der Präsentation des Projektes jedoch eher ablehnend gezeigt – was bei dem Investor auf Unverständnis stößt. „Wir bauen dort bezahlbaren Wohnraum für rund 100 Leute, und es fallen nur Büros dafür weg.“ Die Bestandsgebäude (Hausnummer 63a bis 65) sollen abgerissen werden.