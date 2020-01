Stadtplanung : Investor will auf alter Industriefläche bauen

Düsseldorf Das Unternehmen Solidare will auf dem Gelände Auf’m Hennekamp 23/25 gern Mikro-Appartements und Büros errichten. Momentan besteht dort nur Planungsrecht für Gewerbe.

Auf einem früheren Industrie-Gelände in Bilk soll nach dem Willen des Besitzers ein großer Gebäudekomplex mit Mikro-Appartements, Büros und Handelsflächen entstehen. Die seit langem brachliegenden Flächen an der Straße Auf’m Hennekamp (Hausnummer 23/25 – an der Kreuzung mit der Witzelstraße) gehören dem Düsseldorfer Unternehmen Solidare, das in der Stadt bereits einige Projekte verwirklicht hat. „Ich hätte große Freude daran, aus diesem Gelände eine wirkliche Landmarke zu machen, etwas Prägendes für die ganze Umgebung zu schaffen“, sagt Solidare-Geschäftsführer Zeki Anter. Das Bauareal befindet sich an einer der am stärksten befahrenen Einfallstraßen in die Stadtmitte. Aktuell besteht dort allerdings nur Planungsrecht für Gewerbe.