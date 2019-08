Interview zu Wem gehört Düsseldorf? : „Der Wohnungsmarkt ist gespalten“

Düsseldorf Justus von Daniels vom Recherchezentrum Correctiv spricht über das Projekt „Wem gehört Düsseldorf?“ und über ähnliche Projekte in anderen Städten bundesweit.

Von Daniels Die großen Wohnungskonzerne handeln überall ähnlich, selbst in den Kleinstädten spiegeln sich die Konflikte – nur sind es dort deutlich weniger Fälle. Aber in den Städten, in denen es Bündnisse gibt, um die Probleme auf dem Wohnungsmarkt gemeinsam anzugehen, entstehen schneller Lösungen.